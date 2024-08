Agestransp aplica multa de R$ 820 mil ao metrô

A Agência Reguladora de transportes no Rio (Agestransp) decidiu aplicar uma multa de R$ 820 mil ao MetrôRio. A penalidade foi aplicada porque a empresa não atingiu a meta estabelecida na pesquisa de avaliação do serviço. O levantamento,

realizado nas linhas 1 e 2, conferiu nota média de 7,92 ao transporte, enquanto o

patamar mínimo é de 8,20.

A Agetransp também manteve uma multa de 2022 para a Supervia no valor de R$

2,2 milhões. Na ocasião, ficou comprovado que a concessionária deixou de

reformar e adequar à acessibilidade de 48 estações ferroviárias.

Novo valor do pedágio da Via Lagos e RJ-116

A agência também aprovou um novo reajuste no valor do pedágio da Via Lagos

(RJ-124) e da RJ-116. Com o mudança, a concessionária que administra a Via

Lagos deve aumentar a Tarifa Básica de Pedágio dos atuais R$ 17,20 para R$

18,10, válida entre 12h de segunda-feira e 12h de sexta-feira. Já a Tarifa Básica de

Pedágio com Adicional, praticada nos finais de semana, irá sair dos atuais R$ 28,70

para R$ 30,20.

Na RJ-116 a tarifa sairá dos atuais R$ 8,60 para R$ 9,10, a partir desta quinta-feira

(01/08).