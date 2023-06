Apae-RJ apresenta os números do Teste do Pezinho em Belford Roxo

Somente no primeiro quadrimestre, o município da Baixada coletou 1.102 amostras para o exame, todos encaminhados sem perda à entidade

A Prefeitura de Belford Roxo e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

(Apae-Rio) promoveram, na manhã desta quarta-feira (14), na Policlínica Neuza Goulart Brizola, um evento voltado à importância do teste do pezinho. Foram ministradas palestras sobre triagem neonatal, primeira infância, diagnóstico precoce e tratamento de doenças como fenilcetonúria – que ataca o sistema nervoso central – e anemia falciforme – má formação das células do sangue.

De acordo com Panorama Triagem Neonatal 2023 da Apae Rio, somente no

primeiro quadrimestre, Belford Roxo coletou 1.102 amostras para o teste do

pezinho, todos encaminhados sem perda à Apae, com prazo médio de 10 dias para

disponibilização dos resultados.

“São doenças que podem comprometer a saúde do recém-nascido. Mas, se

descobertas e tratadas no tempo correto, evitam o agravamento e, até, a morte do

bebê”, comentou Christian Vieira, Secretário Municipal de Saúde de Belford Roxo.

A psicóloga Bianca Moura, do Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN)

da Apae-Rio, representou a instituição no evento e destacou os números de Belford

Roxo no Panorama Triagem Neonatal 2023. “É um relatório que trata do teste do

pezinho nos 92 municípios do Estado. Os números de Belford Roxo, pela qualidade

do serviço que está sendo prestado, são muito bons. São mais de 40 coletas

diárias, somente aqui no Neuza (Brizola). Ou seja, a partir da boa triagem e da

qualidade das amostras encaminhadas para os exames, é que nós (da Apae-Rio),

podemos fazer a acolhida das famílias e dar direcionamento adequado para o

tratamento, quando necessário”, esclareceu.

Diploma de participação

Além das palestras e distribuição de panfletos informativos para o público, as mães

dos bebês que fizeram o teste do pezinho também receberam um diploma de

participação. Uma dessas participantes foi a dona de casa Vivian de Oliveira Pedro,

40 anos, que levou o filho Antony para o teste do pezinho e elogiou o evento.

“Deveria ser sempre assim. É com essas explicações que todo mundo fica sabendo

a importância dos exames para a saúde do bebê. Está sendo muito bom”, disse

Vivian.

Número maior de pessoa

“A proposta é fazer com que a informação alcance um número maior de pessoas.

Ainda tem mães que não buscam pelo resultado, mesmo sendo acessível na

internet”, disse Rosinete de Freitas, responsável pela Sala do Teste do Pezinho da

Policlínica Neuza Brizola. O Teste do Pezinho é um dos atendimentos coordenados

pelo do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do

Adolescente (Paismca) da Semus.

Desde 1992, o teste do pezinho é obrigatório para bebês entre três e cinco dias de

vida, que é o prazo ideias para um diagnóstico adequado. O exame vem sendo

centralizado na Apae- Rio e ajudam no diagnóstico de mais de 50 doenças.