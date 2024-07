Autor do PL antiaborto apadrinha projeto com suspeita de superfaturamento no Rio

ONG apadrinhada por Sóstenes Cavalcante adquiriu 11.500 camisas por

um total de R$ 688 mil

Uma investigação trouxe à tona sérios indícios de superfaturamento em um projeto

educacional coordenado pela ONG Con-Tato, em parceria com a Universidade

Federal do Rio de Janeiro (Unirio) e apadrinhado pelo deputado federal Sóstenes

Cavalcante (PL-RJ), coautor do PL do Estupro, que busca criminalizar meninas e

mulheres que realizam aborto nos casos já garantidos por lei.

De acordo com reportagem do UOL, a organização não governamental adquiriu

11.500 camisas por um total de R$ 688 mil, levantando suspeitas sobre a

justificativa dos custos, especialmente considerando que o preço unitário das

camisas dobrou em apenas três meses.

Além das camisas, foram identificados gastos questionáveis em cerimônias de

formatura. A Con-Tato desembolsou R$ 684 mil para realizar 49 cerimônias, duas

delas apenas dois dias após o lançamento oficial do projeto. Fotos das cerimônias,

muitas realizadas em locais simples como igrejas, contrastam com os altos valores

pagos pelos serviços.

Cursos gratuitos

O projeto, denominado Qualifica RJ ou Ellos Qualificação, oferecia cursos

profissionalizantes gratuitos e recebeu um total de R$ 20 milhões em emendas

parlamentares destinadas por Sóstenes Cavalcante nos últimos três anos. Essas

emendas representam uma das maiores alocações individuais de recursos para

projetos sociais no estado do Rio de Janeiro.

Sóstenes Cavalcante, por sua vez, afirmou que não cabe a ele fiscalizar as

compras das ONGs beneficiadas por suas emendas, atribuindo essa

responsabilidade aos órgãos governamentais competentes. Empresas contratadas

também se defenderam das acusações, mencionando alterações nos escopos de

trabalho que justificariam os custos adicionais.

A Unirio comprometeu-se a investigar as irregularidades apontadas pela

reportagem.