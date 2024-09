Belford Roxo encerra Semana da Pátria no sábado de 7 de setembro

O último dia de desfile cívico em Belford Roxo ocorreu no último sábado (7), no dia da Independência do Brasil, na Avenida Augusto Vasco Aranha em Areia Branca, com a presença de mais de 20 unidades escolares e participações especiais. A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho prestigiou o encerramento da Semana da Pátria.

As unidades participantes do dia foram: Centro Comunitário Alegria do Saber, Fundação Escola Solidária, Associação Beneficente Vida e Amor, Instituto Estrela Azul, Instituto Luz e Vida. As creches municipais: Jorge Pimentel, Amor à Criança, Adriana Vitório Furtado, José Ignácio Gonçalves (Ziza). E as escolas municipais: Albert Sabin, CIEP Municipalizado Casemiro Meirelles, Professor Paris, José Mariano dos Passos, Priscila Bouças Villanova, Manoel Gomes, Bairro das Graças, Sargento Euclides Alves de Araújo, Maria da Conceição Carneiro, Rudá Iguatemi Villanova, Sebastião Herculano de Mattos e Belford Roxo. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, também desfilou na via com funcionários e usuárias dos equipamentos, assim como a Guarda Mirim Municipal e o Projeto Esquadrão Fênix.

Mensagens inspiradoras

Ao longo da Semana da Pátria, os desfiles levaram para as ruas mensagens inspiradoras com muitos temas relevantes sobre diversidade, inclusão, literatura, cultura e raízes, homenagens de personalidade históricas, campeões olímpicos e paraolímpicos, relembrando todas as riquezas materiais e imateriais do país.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho abriu o último dia de desfile. “Hoje é um dia em que mostramos a força e a resiliência do povo brasileiro, além de valorizar o amor à pátria. Parabenizo todos os colaboradores e alunos que deram um show de civilidade, civismo e ética na Semana da Pátria”, declarou Daniela. “Esse ato é parte da nossa história, que toda nossa comunidade escolar entenda a importância de ser brasileiro e o simbolismo dessa data”, completou o secretário municipal de Educação, Bruno Vinícius de Oliveira.