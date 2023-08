Belford Roxo realiza mutirão de vacinação neste sábado

O Mutirão de Vacinação é uma oportunidade para se colocar o cartão em dia

A Prefeitura de Belford Roxo vai levar o Mutirão de Vacinação à população de mais

dois bairros neste sábado (5). Os pontos de imunização serão instalados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) nas sedes das igrejas Batista Boas Novas, em Santa Maria, e Ministério Vivendo em Fé, em Santa Amélia. Equipes da Gerência de Imunização da Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica (Seve/Semus) estarão atendendo das 9h às 13h. “É determinação do Prefeito Waguinho fazermos o possível para melhorar a vida da população. E é o que temos feito levando vacinação e atenção básica em Saúde para todos os pontos do município”, afirmou Christian Vieira, secretário Municipal de Saúde.

O objetivo do Mutirão de Vacinação é aumentar a imunização da população em geral e atualizar os cartões de vacina. “É o que a Prefeitura tem feito sempre, já que em todo o País vem sendo identificada uma baixa cobertura vacinal”, destacou Rafael Felisberto, coordenador de Vigilância Epidemiológica (Seve/Semus).

“Precisamos do apoio de todos para alcançar números significativos e nos colocamos à disposição dos munícipes para sanar quaisquer dúvidas”, completou.

Plano do Ministério da Saúde

Serão oferecidas todas as vacinas indicadas pelo Plano Nacional de Imunização

(PNI) do Ministério da Saúde (MS), inclusive da gripe (Influenza) e Bivalente da

Covid-19. As vacinas são seguras, gratuitas e devem ser aplicadas desde os

primeiros dias de vida, acordo com o calendário.

“A coordenação de Imunização do município está preparando tudo para executar o

Mutirão de Vacinação com excelência. É de suma importância que todo aquele ou

aquela que tem o cartão de vacina atrasado, vá a uma Unidade de Saúde ou Posto

de Vacinação para atualização imediata”, reforçou Rafael Felisberto.