Bope encontra explosivo militar e em porta-malas de carro na Zona Oeste do Rio

Explosivo de uso militar foi localizado durante uma operação no Conjunto César Maia

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram um artefato explosivo de uso militar durante uma operação no Conjunto César Maia, na Zona Oeste do Rio.

A equipe abordou um veículo Hyundai, que levantou suspeitas, e durante a revista, o explosivo foi localizado no porta-malas do carro. Segundo os agentes, o material apreendido é de alta periculosidade.

“Temos que nos conscientizar e focar em instruir as comunidades a não tocar, manipular ou interferir nesses artefatos. É importante para segurança de todos”, diz a nota do Bope.

Os agentes reforçam que, ao identificar um objeto suspeito, é fundamental não tocar e informar imediatamente às autoridades competentes.

O Bope, com apoio ao 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), atuou na comunidade na última terça-feira (15). Houve confronto no local. Durante a ação, um suspeito morreu.

Adolescente encontrado morto

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado em uma área de mata nesta quarta-feira (16), na comunidade César Maia, Zona Oeste do Rio. Segundo os relatos, B.G.S.T havia desaparecido na tarde de terça-feira (15), durante a operação da Polícia Militar na localidade.

Testemunhas relataram que B.G.S.T estava na rua quando o tiroteio começou e, assustado, teria tentado se refugiar em uma área de mata. Desde então, não foi mais visto. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte.