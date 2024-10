Caroline Alves, atual presidente da Faetec, assume a Faperj após acordo entre governo do RJ e PL

Caroline Alves tem perfil mais acadêmico

Uma reunião, na última quinta-feira (24), entre o secretário de Ciências e Tecnologia, deputado Estadual Anderson Moraes, e o presidente estadual do PL, deputado federal Altineu Côrtes com o governador Cláudio Castro, selou o processo sucessório da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro — FAPERJ, segundo informa Cláudio Magnavita em sua coluna no jornal Correio da Manhã.

Quem vai assumir a presidência da Fundação será Caroline Alves da Costa, atual presidente da Faetec, com um perfil bem mais acadêmico. Ela tem cursos de Formação Continuada em Desenvolvimento Humano e Processos Educacionais e Administração da Educação, além de Gestão de Pessoas, Fundamentos de Gestão, Gerenciamento de Escopo de Projetos/ Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Foi administradora e pedagoga das Naves do Conhecimento, projeto da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E também assessora de projetos das Secretarias Estaduais de Assistência Social e Direitos Humanos, como o Caminho Melhor Jovem, realizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Já o ex-secretário Estadual de Educação, Alexandre Valle, assume a presidência da Faetec — Fundação de Apoio à Escola Técnica, no lugar de Caroline e traz toda a sua bagagem no comando da SEDUC na interiorização dos cursos e valorização da mão de obra especializada.

Antes do nome de Alexandre Valle e de Caroline, foi estudada a possibilidade de nomear o professor Victor Travancas, o ombudsman informal do governo do estado e que denunciou, na CPI da Transparência da Alerj, a existência de um projeto que beneficiava um subsecretário que era também conselheiro da FAPERJ.

A nomeação de Caroline atende algumas manifestações da sociedade civil organizada, entre elas a Firjan, que pedia o comando mais acadêmico da Fundação.

A Secretaria de Ciências e Tecnologia faz parte da cota do Partido Liberal, que tem o direito de indicar os ocupantes dos dirigentes da pasta.