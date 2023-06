Carro fica preso em passarela após acidente na Avenida Brasil

Três pessoas sobreviveram milagrosamente de um grave acidente na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (16). O carro ficou preso embaixo de uma das passarelas da via.

O quartel de bombeiros da Penha foi acionado às 14h50 para socorrer os três homens que se feriram no acidente. Eles foram encaminhados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

As vítimas tiveram foram ferimentos leves. Els foram identificadas como: Ronaldo Ignácio, de 40 anos; Igor Santos, 27; Washington Diza, 24.

O acidente chegou a impactar o trânsito no local, que sofria retenções na altura da Casa do Marinheiro. A CET-Rio esteve no local para controlar o trânsito enquanto os bombeiros realizavam o socorro.