Castro busca apoio em Brasília para segurança e finanças do RJ

Rodrigo Pacheco e Cláudio Castro durante reunião em Brasília

O governador Cláudio Castro se reuniu na última quarta-feira (17), em Brasília, com

os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur

Lira, para tratar da saúde financeira do Rio de Janeiro e do endurecimento das leis

para combate ao crime organizado.

Na reunião, Castro discutiu com Pacheco e Lira a necessidade de endurecer as

penas e dificultar a liberação de presos em audiências de custódia. Ele destacou a

importância de alterações na legislação penal, como já proposto pelo Consórcio de

Integração Sul e Sudeste (Cosud).

“Já apresentamos e eu vim pedir aos presidentes que se devotem a essa pauta no

segundo semestre, para que não se torne uma missão impossível fazer segurança

pública no Brasil”, afirmou o governador.

O governador também destacou a importância do combate à lavagem de dinheiro

como meio de asfixiar o crime organizado. Ele ressaltou a necessidade de ações

mais rígidas para impedir a entrada de armas e drogas no país.