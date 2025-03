Cedae patrocina camarote na Sapucaí por R$ 5,9 milhões sem publicar no Diário Oficial

A Companhia Estadual de Água e Esgotos (Cedae) patrocinou o camarote Quem/O Globo, na Marquês de Sapucaí, com um investimento de R$ 5,9 milhões. O contrato foi assinado apenas na segunda-feira (3) pelo presidente da empresa, Aguinaldo Ballon, e, mesmo após o fim dos desfiles oficiais, ainda não foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o processo registrado no Sistema Eletrônico de Informações do governo do estado, o contrato foi firmado por inexigibilidade de licitação, embora o patrocínio tenha vigorado desde sexta-feira (1). O processo para viabilizar o investimento foi iniciado em 30 de janeiro, mais de um mês antes do carnaval.

Em nota, a Cedae afirmou que a publicação pode ocorrer até sábado (9), quando termina o evento com o Desfile das Campeãs, e justificou o atraso devido à suspensão das atividades da Imprensa Oficial durante o feriado. A empresa ressaltou que todas as informações do patrocínio estão disponíveis para consulta pública no processo administrativo.