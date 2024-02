Chefe de facção na Paraíba é capturado no Chapadão por agentes do RJ e da PB

Lindemberg Vieira, conhecido como Mago Lindo, após ser preso

Uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, capturou o chefe do Comando Vermelho na Paraíba, na última terça-feira (20). Lindemberg Vieira da Silva, conhecido como Mago Lindo, de 34 anos, foi preso por agentes Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Paraíba.

A Polícia Militar também realizou operações contra a facção em regiões das zonas Oeste e Norte.

Contra o criminoso havia dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça paraibana pelos crimes de tráfico de drogas, associação para fins de tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Segundo investigações da Polícia Civil, ele é considerado o chefe do tráfico no município Bayeux, na Paraíba.

Ainda de acordo com a polícia, o Complexo do Chapadão era usado como local de esconderijo para Silva, assim como é para outros criminosos. Além disso, a favela serve como uma espécie de escritório do crime, de onde o traficante seguia mandando ordens para o grupo que comandava fora do estado.

Crime em João Pessoa

Em julho do ano passado, um episódio em Padre Zé, em João Pessoa, foi relacionado a Silva. Segundo as investigações, criminosos sequestraram e incendiaram um ônibus na região. No coletivo estavam o motorista e cinco passageiros, que foram obrigados a permanecer no veículo enquanto traficantes ateavam fogo. O motorista sofreu queimaduras em cerca de 54% do corpo e, mesmo após ser internado e hospital da região, não resistiu aos ferimentos.