Chefe do tráfico de facção do Ceará é preso com mais três criminosos no Rio de Janeiro

Suspeitos chegam à Cidade da Polícia no Jacarezinho

Apontado pela polícia como chefe do tráfico de uma facção criminosa da região metropolitana do Ceará, Rogério Gomes de Oliveira, conhecido como Cego ou Coroa, foi preso nesta terça-feira (28) em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os agentes também prenderam Maria Daniele Costa de Vasconcelos, companheira de Rogério, Lindoberto Gomes da Silva, o Negão, e João Rogério de Lima, o Brinquedinho, todos integrantes da organização criminosa investigada.

Os suspeitos chegaram ao Rio de Janeiro no dia 24 de novembro, e, desde então, eram monitorados pelos agentes. Eles foram levados para a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e encaminhados para audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

As prisões são resultado do trabalho integrado de policiais de 11 estados, coordenados pela Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Justiça, através da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/MJ).

As capturas foram realizadas por policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME/SEPOL), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/SEPOL) , Subsecretária de Inteligência (SSINTE/SEPOL) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Ceará (DRACO-CE), e é resultado de trabalho investigativo conduzido pela DRACO-CE que obteve mais de 30 mandados de prisão contra a organização criminosa.