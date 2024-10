Cinco ônibus são sequestrados e usados como barricadas nas zonas Norte e Oeste

Na última quarta-feira (16), outros nove coletivos também foram sequestrados nas comunidades da Tijuquinha e Muzema

Aconteceu mais uma vez. Bandidos sequestraram cinco ônibus e usaram como barricadas durante operações da Polícia Militar nesta quinta-feira (17). Três deles ficaram atravessados em vias da Pavuna e Costa Barros, na Zona Norte, enquanto outros dois fecharam trechos da Muzema, na Zona Oeste.

De acordo com a corporação, um policial chegou a ser ferido por estilhaço no pescoço e um outro homem, também ferido. Na última quarta-feira (16), outros nove coletivos foram sequestrados.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que os criminosos atearam fogo em caçambas de lixos. Um dos ônibus chegou a fechar o trecho de uma das vias mais movimentadas da região, a Avenida Martin Luther King Jr, próximo a estação de metrô. Segundo a PM, os criminosos também incendiaram pneus e usaram coletivos para obstruir a Estrada de Botafogo, em Costa Barros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para conter incêndio em endereços públicos. Enquanto agentes do 41ºBPM (Irajá) e do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA) desobstruíram as vias, que foram liberadas no fim da manhã.

Já na Zona Oeste, novamente dois ônibus foram posicionados como barricadas na Estrada do Itanhangá. Equipes do 31ºBPM (Recreio) atuaram no local para realizar a retirada.

Coletivos municipais

Dos veículos, apenas um é intermunicipal, da Viação Vera Cruz, sequestrado na Pavuna, na Zona Norte, enquanto os demais são municipais. Segundo o Rio Ônibus, todas as linhas que circulam pela região estão sofrendo desvios de itinerário.

Nos últimos 12 meses, 134 veículos foram sequestrados e utilizados como barricadas. Outros 29 foram incendiados criminalmente. “A recorrência dos casos reiteram a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão”, reforçou a empresa em nota.

A Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove) repudiou os novos atos de violência contra o sistema de ônibus municipal e intermunicipal e reafirmou o compromisso das empresas de colaborar com as autoridades policiais por um transporte público mais seguro.