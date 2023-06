Concessões de rodovias terão pedágio sem parada e desconto para usuários

Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Serra das Araras

O Ministério dos Transportes divulgará nesta quinta-feira (15) uma nova política de concessões de estradas no país. Entre as medidas previstas, estão a adoção de pedágio “free flow” e descontos para usuários frequentes das estradas.

Segundo a Folha, que obteve informações sobre o novo modelo de forma

antecipada, o projeto prevê que as novas concessões terão de adotar o formato de

pedágio “free flow” até o quinto ano de contrato.

Neste modelo, a cobrança é feita pela leitura de placas ou tags, sem que os

motoristas precisem parar em cabines. A tecnologia abre caminho para que a

cobrança seja feita por distância percorrida.

Outra medida prevista é que os motoristas que passam muitas vezes pela mesma

via tenham descontos progressivos no pedágio. Haveria também abatimentos para

usuários de tags de pagamento, como as oferecidas por Sem Parar e Conectcar.

Há também a determinação de que as novas concessões tenham pontos de

recarga de veículos elétricos, também até o quinto ano de contrato.

O governo também prevê que os leilões sejam feitos com base na menor tarifa aos

usuários. Haverá também um limite de deságio, para evitar casos em que os

contratos depois fiquem insustentáveis financeiramente.

Para 2023, o Ministério dos Transportes prevê a publicação de cinco editais, que

somam R$ 66 bilhões entre investimentos e despesas operacionais.