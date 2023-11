Covarde tenta matar mulher espancada é acaba preso pela GM no Centro do Rio

Guardas municipais prendem homem por tentar matar mulher no Centro do Rio

Guardas municipais prenderam um homem por tentar matar uma mulher de 35 anos na Praça Marechal Floriano, Cinelândia, Centro do Rio, na última quinta-feira (23). Os envolvidos vivem em situação de rua.

A corporação informou que os agentes da 1ª Inspetoria (Centro) realizavam um

patrulhamento na região quando flagraram o suspeito espancando a vítima com

socos e pontapés. Ele também chegou a usar uma muleta nas agressões.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido a 5ª DP (Mem de Sá),

e possuía passagens por outros crimes.

A mulher foi atendida pelo quartel do Catete do Corpo de Bombeiros e encaminhada

à Maternidade Maria Amélia, no Centro do Rio, onde ficou internada.