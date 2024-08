DHBF captura milicianos suspeitos de matar militar da Marinha na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) capturou dois suspeitos de assassinar Matheus Philipe Correia Prudente de Souza, militar da Marinha, em Queimados. O crime aconteceu em 2021.

Rubens de Souza Santos, o Neném do Rosário, e Felipe de Souza Leite, o Felipe PQD, segundo as investigações da Polícia Civil, são integrantes da milícia do bairro Três Fontes, que é um bairro de Queimados. Rubens é apontado como líder da milícia, e Felipe como seu principal comparsa.

No dia 5 de junho de 2021, Matheus estava em um bar quando os dois suspeitos obrigaram a vítima a sair do local. Em seguida, próximo ao bar, os dois milicianos executaram a vítima com dois tiros na cabeça.

A especializada aponta que os dois acharam que Matheus era ligado a um traficante, o que não ficou comprovado durante as investigações.

Ameaças a testemunhas

Além do homicídio, Rubens e Felipe são acusados de ameaçar diversas testemunhas e familiares da vítima que, inclusive, tiveram que se mudar da localidade, com medo de também serem mortos.

As investigações apontam que, logo após o crime, inclusive, homens armados foram até o bar e roubaram o equipamento com as imagens das câmeras de segurança do local.

Os criminosos estavam sendo monitorados há duas semanas e foram presos em diferentes pontos de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.