DHC investiga execução de mototaxista à queima-roupa na Zona Norte do Rio

Vítima tentou fugir, mas assassino fez vários disparou. Após execução, manifestantes atearam fogo a barricadas durante protesto no bairro

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o assassinato de um mototaxista, de 50 anos, na manhã da última terça-feira (10), em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio. Uma câmera de segurança registrou todo o crime. A vítima foi executada com tiros a queima roupa, ao tentar fugir.

Imagens de uma câmeras de segurança da Rua Almirante Ingran mostram o momento em que um homem de boné e bermuda atira contra Carlos André Alves de Albuquerque.

Nas imagens, é possível ver que a vítima é empurrada e cai, após tentar correr para se defender. Já no chão, ele é alvejado diversas vezes pelo criminoso. Em seguida o homem foge.

Testemunhas relataram à polícia que um carro com algumas pessoas parou perto do mototaxista, o executor desceu e disparou.

Após a morte de Carlos, moradores fizeram um protesto na Estrada do Quitungo, próximo ao local do crime. A família informou que a vítima não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Reforço no policiamento

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Mas, de acordo com a corporação, quando os militares chegaram ao local Carlos já estava sem viva. A Polícia Militar disse que reforçou o patrulhamento no bairro.

O corpo do mototaxista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.