Equipe do Ministério da Saúde vistoria SAMU de Belford Roxo

Deputada Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, o técnico do

Ministério da Saúde, Kayo Bernardes e Matheus Carneiro na visita ao SAMU

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a primeira-

dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário municipal de Gestão e

Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, receberam o Ministério da

Saúde que realizou uma vistoria técnica no Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência (SAMU) do município.

A comitiva percorreu as dependências da sede e foi apresentada pelo diretor do

SAMU de Belford Roxo, Leonardo Rios, acompanhado de toda equipe. Na ocasião,

também foram abordadas melhorias para a Central de Regulação das Urgências

(CRU) e a chegada de 17 novas ambulâncias (4 para SAMU e 13 inter-hospitalares)

que serão entregues oficialmente.

Ampliação dos serviços

Waguinho enfatizou o suporte do governo federal. “Todo o apoio do Ministério da Saúde tem sido indispensável para ampliar os serviços essenciais em Belford Roxo. Fico muito feliz com a ajuda porque esse atendimento salva vidas e faz a diferença para todas as famílias”, frisou Waguinho, ao lado dos membros da comitiva.

O técnico em logística do Ministério da Saúde, Kayo Bernardes, comentou sobre o

panorama geral. “Essa vistoria é fundamental para analisar a padronização de

estrutura física, recursos humanos e equipamentos”, ressaltou. “Serão necessários

alguns ajustes simples, mas estou bastante contente com a operação que tem sido

realizada”, completou Kayo.