Família de jovem desaparecido na Baixada Fluminense acredita que ele foi morto

Cristian Gabriel teria sido enterrado em um terreno baldio

A família de Cristian Gabriel da Silva Figueiredo, de 25 anos, desaparecido desde o

dia 4 deste mês, acreditam que ele tenha sido morto. Amigos do jovem receberam a

informação de que o corpo dele teria sido enterrado em um terreno baldio próximo

ao quartel do Corpo de Bombeiros no Centro de São João de Meriti, na Baixada

Fluminense.

Segundo relatos, Cristian teria sido agredido por um grupo em Coelho da Rocha. Na

ocasião, ele teve a moto e o celular roubados. Logo em seguida, os suspeitos o

teriam colocado em um carro e desaparecido.

A única informação que os familiares têm é de que na noite do desaparecimento,

Cristian mandou uma mensagem informando que estava indo para Nova Iguaçu,

visitar um amigo. Desde então, não foi mais visto.

O Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada

Fluminense (DHBF) informou que as investigações continuam para tentar localizar a vítima.

Se você viu Cristian e tem informações sobre ele, ligue para (21) 22531177 / 0300

253 1177 (interior) ou envie uma mensagem para o WhatsApp Desaparecidos (21)

98849-6254.