GAT apreende arma, drogas e prende traficantes em comunidades da Baixada Fluminense

Na incursão realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas do 20º BPM

(Mesquita) em Nilópolis e Nova Iguaçu, três marginais foram presos em flagrante

As ações do 20º Batalhão de Polícia MIlitar (Mesquita) de enfrentamento à

criminalidade seguem a todo vapor na Baixada Fluminense. Durante incursão em

comunidades da região, três marginais foram presos, uma arma e drogas

apreendidas.

De acordo com a corporação, essas ações seguem determinação do comandante,

coronel Ângelo Barbosa, com o objetivo de intensificar o patrulhamento nas

comunidade ond há denúncias de criminosos armados e comercializando

entorpecentes.

No começo da tarde da última sexta-feira (23), durante patrulhamento na Rua

Berete, próximo à comunidade da Ponte Azul, no Paiol de Pólvora, em Nilópolis,

policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) tiveram a atenção voltada para

vários homens em atitude suspeita.

Ao avistarem a viatura, eles correram em direção ignorada, mas os PMs

conseguiram prender um dos marginais, de 32 anos, após um cerco. Com o

suspeito, foram apreendidos uma pistola com numeração raspada; e uma

quantidade de maconha e cápsulas de cocaína.

Incursão na Estrada do Curral Novo

A outra ação aconteceu no final da tarde da última terça-feira (27) na Estrada do

Curral Novo, próximo à comunidade da Marinha. Ao checar denúncias de indivíduos fortemente armados na região dos condomínios do Minha Casa, Minha Vida, os policiais do GAT surpreenderam um grupo suspeito, que se dispersou ao perceber a aproximação da viatura.

Dois deles acabaram presos com uma sacola contendo maconha, crack e cocaína.

Os agentes da 4ª Cia não informaram o quantitativo de drogas encontrado com os

criminosos.

Por Antonio Carlos, Hora H