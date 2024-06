Gincana na Roça para pessoas com deficiência atendidas pela Prefeitura do Rio

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência decidiu inovar este ano, na já tradicional festa junina, com a criação da Gincana na Roça. Os sete Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CRMPDs) realizarão, entre os dias 19 e 28 de junho, um conjunto de atividades para promover a interação social, a socialização, a comunicação e a inclusão dos usuários das unidades à vida comunitária.

Um total de 500 pessoas são esperadas para o evento, cujas brincadeiras visam à troca entre pares, vivências, autonomia, empoderamento, fortalecimento de habilidades sociais, com com benefícios pedagógicos, físicos. O evento junino é aberto ao público carioca também.

As atividades das gincanas envolvem movimento, entretenimento e lazer, além de levar aos participantes a riqueza da cultura brasileira. A Gincana nos CMRPDs promoverá uma série de benefícios, tanto para os usuários e seus familiares, quanto para a comunidade em geral. Será um espaço inclusivo onde todos, independentemente de idade, gênero e classe social, podem participar e se divertir.

A Gincana na Roça visa promover a diversidade cultural e a troca de experiências entre diferentes grupos. E vai contar com brincadeiras em cinco etapas, como pular os bambolês com balão entre as pernas, varal de bambolês, correr em círculo no cone, balão no saco, cai não cai etc. Haverá quadrilha e comidas típicas também.

Veja a programação de cada CMRPD na bio @smpdrio.