Hemorio ultrapassa marca de 8 mil bolsas de sangue coletadas

A campanha de doação de sangue Junho Vermelho, organizada pelo HemoRio, atingiu, na última semana, 8.888 bolsas coletadas. O resultado é 20% maior em relação ao mesmo período do ano passado, que contabilizou 6.999 bolsas de sangue.

O mês de junho foi marcado por ações de incentivo à doação para reforçar os estoques de sangue do Hemorio, entre elas o posto instalado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e a campanha Rota Solidária, onde as empresas do setor de mobilidade se uniram em uma parceria inédita, viabilizando a integração entre os doadores e o Instituto. Integraram a iniciativa as concessionárias MetrôRio, VLT Carioca, Semove e SuperVia.

O salão de doadores do Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 17h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, 8, no Centro do Rio de Janeiro. A unidade disponibiliza um serviço de informações, o Disque-Sangue (0800 282 0708), que esclarece dúvidas e informa o endereço dos outros 25 postos de coleta distribuídos no Estado. A ligação é gratuita e o atendimento é realizado de segunda a sexta, das 7h às 16h.