Homem é preso por agressão cárcere privado contra a namorada no Rio

João Phelippe de Souza Melo foi preso em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio

Agredida e mantida em cárcere privado pelo companheiro em Copacabana, na

Zona Sul do Rio, a médica e perita Ana Cristina Benites do Nascimento sofreu

traumatismo craniano, fraturas na face e nas costelas. Ela chegou a desmaiar por

causa das agressões antes de ter os pertences roubados por João Phelippe de

Souza Melo, que foi preso nesta quarta-feira (30) em Campo Grande, na Zona Oeste.

O caso aconteceu por volta das 2h40 do dia 14 deste mês, no apartamento da

vítima. Ana e João chegaram no imóvel e, após uma discussão, ele começou a

agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo. Ana desmaiou e em seguida o

acusado roubou joias, relógios e outros bens. Ele ainda a trancou no banheiro

antes de deixar o apartamento.

Segundo o Boletim de Atendimento Médico de Ana, que consta no documento que

tornou João réu, a vítima chegou em uma unidade hospitalar com traumatismo

craniano, fratura na mandíbula e em algumas costelas.

A médica está internada no Hospital Copa d’Or, em Copacabana. A direção da

unidade informou que ela se encontra em pós-operatório de correção de fratura na

mandíbula. Seu quadro é considerado estável, em bom estado geral, mas sem

previsão de alta.

Os agentes da 13ª DP (Ipanema) cumpriram mandado de prisão contra João

Phelippe.