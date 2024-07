Homem mentiu à polícia ao dizer ter arrastado suposto ladrão em carro

Imagem gravada por outro motorista viralizou nas redes sociais

O motorista que afirmou ter conduzido um carro filmado com um suposto bandido

pendurado na janela, prestou depoimento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes),

na segunda-feira (29). Rafael Queiroz admitiu que não dirigia o veículo e que

inventou a história para conseguir engajamento nas redes sociais.

A Polícia Civil confirmou que o veículo que aparece no vídeo não é de Rafael. A

distrital segue investigando as imagens e tenta identificar o verdadeiro motorista do

carro e também quem é o homem pendurado na janela.

As gravações teriam sido feitas no Recreio, na Zona Oeste do Rio. Após as

imagens viralizarem, na semana passada, um registro de furto foi instaurado na 42ª

DP. Quando a história começou a ter repercussão, Rafael fez uma publicação numa

rede social e deu entrevistas sobre sua suposta participação no caso. Assim, ele foi

intimado a depor. Agora, ele está respondendo por falsa comunicação de crime.

Rafael esteve na delegacia para prestar depoimento acompanhado de seu

advogado. O registro de furto ao veículo continua sendo investigado.

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para ocorrências na

Avenida Salvador Allende, onde a situação teria acontecido. Disse ainda que o

motorista do veículo não fez contato com o batalhão.