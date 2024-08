Homem morre após ser baleado e atropelado no Sul Fluminense

A Polícia Civil investiga um crime bárbaro no município de Valença, no Sul Fluminense. O episódio aconteceu na madugada da última segunda-feira (26) e foi registrado por uma câmera de segurança da rua. Nas imagens, um homem que pedala uma bicicleta, próximo ao meio fio da calçada, é atropelado por um veículo, e cai no chão.

Enquanto o ciclista se levanta, o motorista do carro sai do automóvel e realiza diversos disparos na direção da vítima, que sai correndo e acaba caindo no chão novamente, poucos metros à frente da bicicleta, que foi arremessada na calçada. Ferido, ele tenta se levantar e fugir, mas tem o corpo arrastado pelo veículo, até que ambos desaparecem do raio de filmagem da câmera.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área para perícia. Segundo a corporação, o homem que foi morto tinha passagens na polícia por tráfico drogas e estava solto há pouco tempo.

De acordo com informações de moradores da região, o autor do crime tem envolvimento com o tráfico e atualmente estaria morando em Juiz de Fora.