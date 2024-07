Indicada ao Shell, ‘Candeia’ volta ao Rio

Carmelita, Formosa, Arlinda e Queiliane são quatro senhoras nordestinas.

Benzedeiras, doceiras, bordadeiras e artistas, elas são as protagonistas de

“Candeia”, espetáculo do Grupo Estação de Teatro, de Natal (RN), com direção de

Titina Medeiros e dramaturgia de Cléo Araújo, que recebeu duas indicações ao

Prêmio Shell de Teatro 2023 (Direção Musical e Cenário) e que volta ao Rio de

Janeiro onde cumprre um circuito de quatro apresentações pelo Estado, todas

gratuitas, que compõem o Festival de Inverno do Sesc.

A peça já foi apresentada na Praça Santa Teresa, em Teresópolis (17 de julho ); e

nesta quinta-feira (18), na Praça São Sebastião, em Três Rios; nesta sexta (19), no Sesc Niterói; e no sábado (20), no Sesc São Gonçalo.

“Candeia” é um espetáculo feito predominantemente por mulheres e conta com

Ananda K, Manu Azevedo, Múcia Teixeira e Nara Kelly no elenco. Transcendendo

a ideia de espetáculo, é também uma vivência cênica de acolhimento e

autocuidado e que acontece ao ar livre, conduzida por quatro senhoras que

carregam, na tradição nordestina, a cura do corpo e espírito através da utilização

de ervas, chás e benzimentos.

“Ao criarmos uma obra feita por mulheres, isso já é um ato revolucionário por si só,

tendo em vista que o teatro é um ambiente historicamente masculino. ‘Candeia’

surge com esse desejo de contarmos nossas próprias memórias e da nossa

maneira. Um desejo de fazer um teatro que nos acolhesse como somos, contando

uma história que fizesse sentido para nós e que falasse da nossa forma de ser no

mundo”, afirma a diretora Titina Medeiros.

Vivências das mulheres nordestinas

A dramaturgia de “Candeia” inicialmente surgiu a partir de livros de contos

femininos. No entanto, as criadoras sentiram falta de algo que interligasse as suas

próprias vivências.

“Fizemos uma temporada de um mês no Sesc Tijuca que nos rendeu duas

indicações ao Shell em 2022, de melhor cenário (João Marcelino) e melhor trilha

sonora (Ananda K). Estar de volta a essa terra é como voltar à casa de alguém

muito querido da qual temos as melhores lembranças. Estamos prontas e animadas

para circular”, conclui Titina.