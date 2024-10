Integrantes de quadrilha que assalta casas são capturados na Zona Oeste do Rio

Dois suspeitos apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha que assalta residências na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foram presos no último domingo (20) no Jardim Oceânico. Cláudio Cotrim, de 53 anos, e Walmor Neves de Oliveira, vulgo Alex, 41, se preparavam para roubar um apartamento na região, até serem capturados pelos policiais.

Segundo as investigações, os criminosos exploravam vulnerabilidades de prédios para invadi-los, sempre encapuzados e com luvas, e rendiam os moradores, que eram amarrados por braçadeiras de plástico. Eles também agiam na Zona Sul da cidade.

Antes de serem pegos, eles tentaram invadir uma cobertura no Jardim Oceânico, mas não conseguiram porque ela contava com um tipo de fechadura especial. Depois disso, a dupla se organizava para invadir um prédio em uma rua próxima, quando foi detida.

Com a dupla, os agentes apreenderam um automóvel, roubado em julho deste ano, uma pistola, 10 cartuchos de munição, dois simulacros de arma de fogo, uma touca ninja, abraçadeiras de plástico e duas ferramentas utilizadas para abrir portas.

Anotações criminais

Cláudio já tinha 18 anotações criminais por roubos e furtos, enquanto Walmor possuía nove, todas por roubos. Ambos haviam deixado a prisão em 2021 e estavam foragidos da Justiça. Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A ação foi realizada por policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca), 26ª DP (Todos os Santos), 32ª DP (Taquara) e 39ª DP (Pavuna), além do apoio de agentes dos 1º e 2º Departamentos de Polícia de Área (DPAs) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).