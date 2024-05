Japeri recebe a peça Era Uma Vez Um Tirano, nesta quarta-feira, no Espaço Cultural Código

A Cia. Cerne apresenta nesta quarta-feira (22), depois de ter passado por Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu, o espetáculo infantojuvenil “ERA UMA VEZ UM TIRANO”, primeira adaptação teatral do livro clássico de Ana Maria Machado. O espetáculo narra a história de um país colorido em que as pessoas viviam felizes até o dia em que sobe ao poder um certo ditador, que resolve mudar tudo. Reclama das cores, das músicas, proíbe ideias! O país se torna cinza e triste. Quem tenta se manifestar contra a situação, é preso ou expulso pelo Tirano. Alguns ficam quietinhos, fazendo de conta que concordam com tudo aquilo. Muito tempo depois, três crianças se conhecem, e imbuídas de muita imaginação, resolvem enfrentar o Tirano e resgatar as cores e a alegria daquela gente.

Com adaptação de Vinicius Baião e músicas originais de Beto Gaspari, executadas ao vivo pelo elenco, a montagem traz personagens divertidos em texto ágil que coloca a curiosidade e o questionamento infantil como grandes estimuladores para que o adulto revisite o seu olhar sobre o mundo e as coisas.

SERVIÇO

Data: 22/05/2024

Horário: 15h

Local: Espaço Cultural Código

Endereço: Rua Davi, 198-234 – Nova Belém – Japeri – RJ

Classificação indicativa: Livre

Duração: 60 minutos

Informações: [email protected]