Jovem é enforcado por fio de poste em Niterói, na Região Metropolitana do Rio

O fio ficou preso no pescoço de Max Eduardo de Oliveira

Um jovem de 26 anos morreu ao ser enforcado acidentalmente por uma fiação solta de um poste na Rua Rufino Adam Saens, no bairro Viçoso Jardim, em Niterói, na Região Metropolitana. A tragédia aconteceu na madrugada da última quarta-feira (3), quando a vítima saía de um churrasco pilotando uma motocicleta.

O irmão de Max Eduardo de Oliveira disse que ele deixava a comemoração do aniversário do melhor amigo quando sofreu o acidente. “Eu voltei para casa porque trabalhava no dia seguinte. Quando foi umas 4h, ele desceu de moto, estava eu e minha mãe dormindo. Nesse meio tempo, um amigo da família bateu aqui na porta, chamando a gente, falando que o Max tinha sofrido um acidente”, disse Marlon Mateus dos Santos.

Max chegou a ser levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas já chegou morto à unidade. O laudo consta que a causa da morte foi asfixia. O motoboy Matheus Vitor Conceição, de 23 anos, amigo de Max, tentou socorrê-lo no local do acidente. Foi ele quem viu o rapaz com a fiação embolada no pescoço.

“O cabo de aço estava literalmente em forma de círculo agarrado no pescoço, marcou o pescoço, parecendo um corte. Quando cheguei lá, meu pai e uns amigos já estavam no local, tentando cortar o cabo, sem êxito nenhum. Tive a ideia de puxar ele para cima, para que o cabo de aço agarrado no pescoço afrouxasse, puxamos ele para cima e o cabo enrugou e conseguimos tirar sem esforço algum”, disse o motoboy.

O corpo de Max foi sepultado na última quinta-feira (4), no Cemitério Maruí, no Barreto. O caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca).