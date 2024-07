Jovem é ferida com facada no rosto e óleo quente por mulher ciumenta na Zona Norte do Rio

Camily Luana está com ferimentos por todo o corpo. Vítima foi atacada enquanto trabalhava em barraca de pastel. Agressora achava que ela era amante de seu namorado

Camily Luana, de 19 anos, ficou gravemente ferida após ser atacada com uma

facada no rosto e óleo quente enquanto trabalhava em uma barraca de astel em

Bonsucesso, Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na última sexta-feira (26).

Quem cometeu a agressão foi um mulher que segundo a vítima, achou que ela

tinha um caso com seu namorado.

“Essa covarde aí cismou que eu estava saindo com o marido dela porque ele

trabalhou comigo algumas vezes”, escreveu Camily em suas redes sociais.

A agressora apareceu no final do expediente da vítima, enquanto ela estava

distraída, olhando o celular, e a agrediu com uma facada no rosto. Além do corte

profundo no rosto, Camily ficou com queimaduras no ombro.

Camily estava internada no Hospital Federal de Bonsucesso, depois foi transferida

para o Hospital Federal do Andaraí. O quadro dela é estável.

Imagens de câmeras de segurança

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Agentes

buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime e

possíveis testemunhas. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os

fatos.