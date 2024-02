Justiça determina transferência de Zinho para penitenciária federal

Miliciano Zinho se entregou na véspera de Natal à PF

A pedido da promotora de Justiça Simone Sibilio, a 2ª Vara Criminal da Capital determinou a transferência para uma penitenciária federal em outro estado do chefe da principal milícia da Zona Oeste do Rio.

A promotoria argumentou que, devido à periculosidade de Luís Antonio da Silva Braga, Zinho, e à importância dele no esclarecimento de crimes em diversos processos sigilosos, o criminoso precisa ir para uma cadeia de segurança máxima.

Às vésperas do Natal de 2023, Zinho se entregou na sede da Superintendência da Polícia Federal do Rio, após um acordo que ele fez com o delegado federal que o investigava, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública. Além de casos relacionados ao poderio da milícia em Santa Cruz e adjacências, na capital; Nova Iguaçu e Itaguaí, o miliciano tem informações cruciais sobre o suposto envolvimento de políticos com o grupo paramilitar.

Escolta para nova unidade federal,

Zinho se encontra preso no presídio Laércio da Costa Pellegrino, Bangu 1, no Complexo de Gericinó. A Secretaria de Administração Penitenciária e a Polícia Federal cuidarão da sua escolta para a nova unidade federal, cujo local está sendo mantido sob sigilo, assim como a data da transferência.

Zinho tem 12 mandados de prisão contra ele e era procurado pela polícia desde 2018. Ele é suspeito de mandar matar o ex-policial civil Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, fundador da milícia na Zona Oeste, apelidada de “Liga da Justiça”.