Ladrão de celular se passava por policial civil para enganar a vítima é preso em Nova Iguaçu

Criminoso foi capturado por uma equipe da 52ª DP. Após receber mensagem, alvo acessou site encaminhado por ele e forneceu seus dados

Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), em Baixada Fluminense, capturaram na última terça-feira (25), um criminoso que se passou por policial civil da própria unidade. O ladrão já havia roubado o celular da vítima. Depois, fez contato com ela por meio de um aplicativo de mensagens dizendo ser um agente da 52ª DP que havia recuperado o aparelho. Ele, então, disse que seria necessário informar alguns dados pessoais para que fosse possível viabilizar a devolução do celular.

Para conseguir as informações que deseja, ele envia um link dizendo que é necessário fazer o “agendamento” no site para ser efetuada a “baixa no sistema”. No site, é necessário colocar o e-mail do “iCloud’, sistema de armazenamento em nuvem da Apple, necessário para ter acesso aos aparelhos da marca.

Desbloqueio de aparelho

Acreditando na mensagem enviada, a vítima acessou o site encaminhado pelo ladrão e forneceu seus dados. A partir disso, o criminoso conseguiu desbloquear o aparelho e ter acesso ao conteúdo do telefone.

Ao perceber o que havia ocorrido, a dona do aparelho procurou a delegacia. Imediatamente iniciou a investigação e conseguiu identificar o autor. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária pelo crime de roubo qualificado.

Os policiais também descobriram que um segundo homem estava em posse do aparelho. Ele foi preso em flagrante por receptação dolosa. A investigação prossegue com o objetivo de identificar todos os criminosos envolvidos.