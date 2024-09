Lei Seca flagra mais de 20.500 motoristas dirigindo sob efeito do álcool neste ano

Por dia, em média, 84 condutores que dirigiam sob influência do álcool foram flagrados pelo bafômetro

A Operação Lei Seca retirou 20.545 motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool das ruas do estado do Rio entre janeiro e agosto deste ano. Por dia, em média, 84 condutores que dirigiam sob influência do álcool foram flagrados e multados pela fiscalização. Desde o início do ano, a Operação Lei Seca realizou mais de 2.300 blitzes em todo estado.

Com o início da Semana Nacional do Trânsito nesta quarta-feira (18/09), a Operação Lei Seca vai intensificar o trabalho de fiscalização e educação nas ruas.

“Nosso objetivo é conscientizar o público sobre os perigos de beber e dirigir. Em celebração à Semana Nacional do Trânsito, vamos intensificar nossas ações. É importante lembrar sempre “nunca dirija depois de beber”. Essa deve ser uma responsabilidade coletiva”, afirma a subsecretaria de projetos especiais da Secretaria de Governo, Jeanine Domenech.

O tema da Semana Nacional do Trânsito deste ano é “A paz no trânsito começa por você”.

Operações começaram no Rio

O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na implantação de fiscalizações da Operação Lei Seca, iniciada há 15 anos. Desde o início, 4,3 milhões de motoristas foram abordados em Blitzes e 320.273 condutores que dirigiam sob efeito de álcool foram multados e impedidos de seguir dirigindo.

Os números ajudam a verificar a efetividade da Operação Lei Seca. No ano anterior ao início da Operação Lei Seca (2008), o estado registrou 2.753 vítimas fatais no trânsito 40.849 vítimas não fatais, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Já no ano passado, foram 1.988 vítimas fatais no transito e 23.829 vítimas não fatais.