Líder do PSD na Alerj é homenageado no TCE-RJ

Deputado Luiz Paulo ao lado do presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento

O líder do PSD na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado Luiz Paulo foi homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta quarta-feira (1º), com o Colar do Mérito, honraria concedida a pessoas que prestaram serviços ao país ou ao estado, em especial em questões relacionadas ao controle externo da administração pública. A iniciativa partiu do próprio presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento.

“Seu conhecimento em gestão e nas contas publica em vários momentos fez a diferença em prol do estado do Rio. Sua fiscalização na aplicação dos recursos públicos é bastante destaca, e sempre de forma propositiva, querendo ajudar a superar as crises”, disse Nascimento.

O prêmio foi aprovado em votação pelo plenário do TCE. O deputado se disse surpreso, pois sequer conhecia pessoalmente o presidente do órgão.

“Não sou colega, amigo pessoal e sequer sei onde mora. Nem sei qual sei time de futebol”, brincou Luiz Paulo se referindo a Nascimento. “Por isso, me sinto honrado em receber um prêmio, aprovado pelo pleno do Tribunal. Nesses 21 anos de mandato, sempre estive na oposição, sempre fui minoria. Mas oposição é importante para os êxitos do governo e para a garantia da liberdade”, disse.