Lula recebe André Ceciliano e Andrezinho e promete investimentos em Paracambi

O ex-deputado André Ceciliano e seu filho Andrezinho (PT), prefeito eleito de Paracambi, foram recebidos na tarde da última terça-feira (15) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio Planalto. Os dois políticos da Baixada Fluminense foram agradecer o apoio presidencial na vitoriosa campanha eleitoral de Andrezinho e iniciar tratativas para a implantação de projetos e parcerias com o governo federal.

Em tom descontraído, convidaram Lula a visitar Paracambi e a voltar ao sítio de Ceciliano, em Mendes, onde estivera em 2021 pela primeira vez. O presidente aquiesceu ficando de agendar o compromisso mais adiante.

Andrezinho solicitou a implantação de projetos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida; obras de infraestrutura e investimentos em saúde pública na cidade. Lula prometeu se empenhar pessoalmente para atender às demandas do prefeito eleito.

Reassumir cargo

À saída, o presidente convocou Ceciliano a reassumir a Secretaria de Assuntos Federativos. No abraço de despedida, disparou, ao pé do ouvido, a pergunta com ares de convocação: “Quando você volta?”

Segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) foi convocado por Lula para retomar sua posição no cargo vinculado à Secretaria de Relações Institucionais.

Ceciliano teria na tarde desta quarta-feira (16) uma conversa decisiva com o ministro Alexandre Padilha. Embora seu plano inicial fosse permanecer no Rio para se preparar para as eleições de 2026, em que pretende disputar uma cadeira de deputado federal ou estadual, ele reconhece que não poderá recusar o pedido de Lula. “Mas convocação de presidente não se recusa”, afirmou Ceciliano.

A expectativa é que Ceciliano aceite o convite e retome suas funções no governo federal nos próximos dias.