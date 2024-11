Matadores de Marielle Franco e Anderson Gomes são condenados a mais de 150 anos de prisão

Além da prisão, os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz terão que pagar aos familiares das vítimas indenizações que somam R$ 3.530 milhões

Após 6 anos, 7 meses e 17 dias das execuções da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, os exs-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados pelo Conselho de Sentença do 4º Tribunal do Juri do Rio de Janeiro. Ronnie Lessa recebeu a pena de 78 anos e 9 meses de prisão. Já Élcio de Queiroz foi sentenciado a 59 anos e 9 meses. Muito emocionadas, as famílias e amigos das vítimas aplaudiram a sentença.

Lessa foi o autor dos disparos na noite de 14 de março de 2018 e Queiroz dirigiu o Cobalt usado no atentado ocorrido na região central do Rio. A vereadora voltava de carro para a sua casa, no bairro da Tijuca, na Zona Norte, depois de participar de uma reunião com mulheres negras na Lapa. Ela estava acompanhada pelo motorista Anderson e pela assessora parlamentar Fernanda Chaves, que ficou ferida no ataque, e foi testeminha-chave para o trabalho da Polícia Civil.

Como firmaram acordos de delação premiada, no entanto, os tempos de execução de pena serão reduzidos.

“A Justiça por vezes é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A Justiça chega para aqueles que como os acusados acham que jamais serão atingidos pela Justiça”, disse a juíza Lúcia Glioche na leitura da setença.

Familiares caíram em lágrimas

Diante do anúncio das sentenças, familiares das vítimas caíram em lágrimas no tribunal. Os pai (Marinete e Antônio), a irmã (Anielle Franco) e a filha de Marielle (Luyara), e as viúvas dela (Mônica Benício) e de Anderson (Ágatha Reis) se abraçaram e aplaudiram, muito emocionados.

Duplo homicídio triplamente qualificado

Os dois assassinos foram enquadrados nos seguintes crimes: duplo homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima); tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle que sobreviveu ao atentado e prestou depoimento na última quarta-feira (30); receptação do Cobalt prata, clonado, que foi usado nas execuções.

Além da prisão, Lessa e Élcio terão que pagar: uma pensão, até os 24 anos, para o filho de Anderson, Arthur; R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas (Arthur, Ághata, Luyara, Mônica e Marinete). As indenizações somam R$ 3.530.000 para os dois dividirem; as custas do processo.

Eles tiveram a prisão preventiva mantida e não poderão recorrer em liberdade.

Delação pode reduzir penas

Apesar das penas, Lessa e Élcio devem sair bem antes da cadeia. Os dois assinaram um acordo de delação premiada, que levou ao avanço das investigações, principalmente em relação aos mandantes.

No acordo, está previsto, entre outras coisas, que: Élcio Queiroz ficará preso, no máximo, por 12 anos em regime fechado; Ronnie Lessa ficará preso por, no máximo, 18 anos em regime fechado, e mais 2 anos em regime semiaberto.