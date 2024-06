Ministra Nísia Trindade faz visita a unidades de saúde em Belford Roxo

Prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho entregaram o projeto da maternidade municipal, que está sendo construída

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, acompanhada do prefeito de Belford Roxo,

Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, da primeira-dama e deputada federal

Daniela do Waguinho, e do secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, visitou

nesta sexta-feira (28) diversas unidades de saúde que estão em construção e outras em funcionamento na cidade.

A comitiva iniciou a agenda pelo Centro Especializado de Reabilitação às Crianças

Neuroatípicas, na Vila Joana, unidade pioneira no Estado do Rio de Janeiro que já

atendeu mais de 6 mil crianças no primeiro mês de atividade.

Em seguida, visitaram as obras da Maternidade Municipal, na avenida Benjamim

Pinto Dias, que terá três pavimentos, três centros cirúrgicos e múltiplos leitos de

enfermaria. As autoridades também acompanharam os atendimentos do Hospital do Olho, da UPA Padre Bruno, no Complexo do Parque dos Ferreiras, e dos Complexos Reguladores do Parque Amorim (com Centro Odontológico) e Vale do Ipê (com Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Imagem). Além disso, percorreram as

instalações do novo Hospital Infantil de Apoio Especial que será inaugurado em

breve.

Mais saúde com o Novo PAC

A ministra Nísia Trindade comentou sobre a visita na cidade. “Foi uma muito

especial. Eu tenho tratado com muito carinho todos os municípios do Brasil, pois

são neles que as pessoas procuram seus atendimentos e o que eu vi aqui foi

cidadania”, relatou. “Eu vejo Belford Roxo como uma referência para toda a Baixada

Fluminense. Acabei de ver um senhor sendo atendido, com uma prótese dentária e

ele é de São João de Meriti. A experiência de Belford Roxo deve ser vista como

modelo, tanto por priorizar a saúde, quanto por trabalhar todo esse movimento”,

afirmou Nísia, que ganhou uma placa de agradecimento, acrescentando que Belford

Roxo apresentou projetos para o Novo PAC e será contemplado com uma

policlínica, uma Unidade Básica de Saúde e uma unidade odontológica móvel.

O prefeito Waguinho destacou a visita da ministra ao município. “Quero agradecer a

presença da ministra que tem sido um grande exemplo, pois ela está sempre

preocupada com a população, principalmente das camadas mais carentes e mais

sofridas, que são as que mais precisam do Sistema Único de Saúde”, frisou.

“Hoje aqui nós temos em torno de 29 especialidades médicas que estão atendendo a

população, o hospital da mulher em construção, a maternidade, o novo hospital

municipal, tudo isso graças aos investimentos Federal aqui no município. Belford

Roxo se tornou referência na saúde”, finalizou Waguinho.

Portas abertas com o Ministério

A primeira-dama e deputada Daniela do Waguinho enfatizou a importância de Nísia

Trindade. “A visita da ministra é algo histórico para a nossa cidade, pois nos

engrandece e nos honra. A parabenizo muito por todo o trabalho que ela vem

fazendo à frente do Ministério da Saúde. E também ao Governo Federal que tem

trabalhado muito para que essa saúde humanizada alcance a todos aqueles que

precisam”, afirmou.

“A gente tem portas abertas com o Ministério e com o presidente Lula, que só temos a agradecer e fortalecer essa política de cuidado que alcança a vida das pessoas. Então a minha palavra hoje é de gratidão”, finalizou Daniela.

Integração das duas esferas

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou a integração dos

governos municipal e federal. “A saúde de Belford Roxo só avança com

investimentos federais e uma política de descentralização do acesso às unidades”,

frisou Christian. “É muito importante essa visita para a possibilidade de mais

recursos que ampliarão o oferecimento de saúde aos munícipes”, completou o

presidente do Fundo Municipal da Saúde, Carlos Andrade.

Estiveram presentes também o presidente e a vice-presidente do Conselho

Municipal de Saúde, Davi Calado e Jandira Rosa, o deputado federal Lindbergh

Farias e o assessor especial do Ministério da Saúde, Francisco D’Angelo, entre

outras autoridades.