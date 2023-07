Motociclista é agredido com socos durante roubo de moto em Duque de Caxias

Motociclista é agredido com socos durante roubo de moto na rua 5 de

Maio, em Duque de Caxias

Eduardo Souza viveu momentos de terror nas mãos de quatro bandidos, que o

agrediram com socos e roubaram sua motocicleta. O crime foi na madrugada da

última quarta-feira (26), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Câmeras de segurança da rua registraram a ação. Nas imagens é possível ver o

momento em que o motociclista é encurralado pelos criminosos em duas motos,

próximo à calçada. A vítima é jogada no chão e um dos bandidos, usando da

violência, tenta tirar o capacete dele. Em seguida, começam as agressões com

socos e tapas. O capacete arrancado da cabeça de Eduardo também vira

instrumento de agressão.

Um segundo ladrão desce da moto e pega o veículo da vítima. Os criminosos fogem

do local, agora em três motos. A moto roubada é uma Fan 160, cor preta. A mulher

da vítima contou que o veículo havia sido comprada há menos de 24 horas. “Meu

marido comprou a moto ontem, a moto é o ganha pão dele. No momento só ele

estava trabalhando para pagar nossas contas, moramos de aluguel, temos um bebê

de dois meses e ele não ficou nem 24 horas com a moto. O seguro demora dois

meses para arcar com o prejuízo dele, então estamos sem nenhuma renda no

momento”, desabafou a mulher nas redes sociais.

A 59ª DP (Duque de Caxias) abriu procedimento para apurar o caso.