ONG dá exemplo de voluntariado em Belford Roxo e se transforma em referência em ações sociais na Baixada Fluminense

Transformar vidas e gerar oportunidades. Essa é a missão crucial do grupo ETC, que virou exemplo de trabalho voluntário e referência em ações sociais em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Criado há alguns anos por um grupo de moradores do bairro Cantão, tendo à frente Edinaldo Teixeira, o ETC uniu forças com o Ministério Elos de Cristo, que já desenvolvia trabalhos comunitários no município. Dessa união, surgiu a ONG (organização não governamental) Associação de Cristãos e Amigos Voltados a Pessoas Portadoras de Necessidades Primárias.

O grupo plantou sementes e multiplicou os frutos com mais ações focadas em mudar a realidade de muita gente e atuar em paralelo ao papel da prefeitura nas questões sociais.

A ONG atua em várias frentes, desde o desentupimento de um bueiro, à arrecadação de alimentos para famílias carentes e ações voluntárias em situação de crise, como a das enchentes provocadas pelas chuvas em janeiro deste ano, que provocaram destruição e prejuízos para centenas de famílias em vários bairros.

“Não temos a pretensão de assumir o papel da prefeitura. Entretanto, acho importante o engajamento do ETC na soma de esforços para ajudar o próximo. E esse é o nosso compromisso”, observou Ednaldo.

Frutos das ações

Desde que foi criado, o grupo formado por mais de 200 voluntários só evoluiu. O trabalho é árduo e o esforço de cada um extremamente importante. Dentre as ações do ETC, que acontecem todas as segundas-feiras, também estão a assistência a pessoas em situação de rua e usuários de drogas, A iniciativa consiste em distribuir alimentação e levar palavras de apoio e incentivo como ferramentas de transformação para essa população em pontos onde está concentrada.

O ETC planeja ainda implementar o ‘Cozinha Solidária’. “A iniciativa visa fornecer alimentação gratuita à população em situação de vulnerabilidade e risco social”, resumiu Ednaldo.

Reforço na educação

Uma das ações de maior impacto criadas pelo grupo está inserida na educação, através do reforço escolar para crianças de 7 a 11 anos de idade. “No momento, estamos com uma turma de 16 crianças, mas esse número pode aumentar. A sala de aula foi improvisada no quintal da minha casa, no Cantão de Heliópolis. E quem leciona é minha sobrinha, Luana, que abraçou a causa da ETC e trabalha como voluntária. É gratificante”, concluiu.

