Operação contra extração ilegal de ouro no Rio Paraíba prende cinco suspeitos

Equipes utilizaram barcos e conseguiram apreender três balsas utilizadas nos atos ilegais/Inea/Divulgação

Cinco pessoas foram presas e três balsas apreendidas e inutilizadas durante operação conjunta entre Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Polícia Federal e Unidade de Polícia Ambiental (Upam) em São Fidelis (RJ), na última terça-feira (28). O objetivo foi reprimir extração ilegal de ouro no leito do Rio Paraíba do Sul.

A ação aconteceu por meio da Superintendência Regional Baixo Paraíba do Sul; além da inutilização das três balsas que estavam sendo utilizadas para a prática ilícita e as cinco prisões em flagrante, diversos materiais utilizados na extração ilegal foram apreendidos, incluindo equipamentos de dragagem e produtos químicos.

De acordo com o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, os detidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal e responderão pelo crime de usurpação de bem federal, previsto no Art. 2º da Lei nº 8.176/91, “que tipifica a apropriação indébita de recursos naturais pertencentes ao patrimônio da União”.

A pena para crime dessa natureza pode variar de um a cinco anos de reclusão e multa.