Operação da PM deixa seis mortos na Cidade de Deus, na Zona Oeste do R

A operação realizada por agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) aprendeu

1,2 tonelada de maconha e deixou seis mortos na Cidade de Deus, na Zona Oeste

do Rio, nesta quarta-feira (3). Foram apreendidos 461 tabletes da droga na região conhecida como 15.

Os seis feridos foram encontrados após intenso tiroteio. Eles foram levados dentro

de um blindado da PM até o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona

Oeste do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os seis já

chegaram mortos na unidade de saúde.

Segundo a PM, o comando do 18° BPM (Jacarepaguá) vai instaurar um

procedimento para apurar as circunstâncias da ação. Ainda de acordo com a

corporação, as câmeras corporais utilizadas pela guarnição estão à disposição do

procedimento investigativo.

Dois seis mortos, dois foram identificados: Clayton Lemos, de 36 anos, e Yuri da

Silva Galvão, de 27. Ambos tinham passagens por tráfico de drogas, roubo e porte

ilegal de arma de fogo.

Segundo a PM, os agentes buscavam reprimir roubos de veículos e coibir as

tentativas de expansão do domínio territorial do Comando Vermelho (CV).

Em represália, traficantes que dominam a favela atearam fogo a barricadas e

atiraram contra os PMs. Dois fuzis calibre 5.56, quatro pistolas e três rádios de

comunicação.