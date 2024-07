Paes com 53% das intenções de voto e vitória no primeiro turno, diz Datafolha

Paes tem 53% das intenções de voto; Tarcísio, 9% e Ramagem, 7%

Se as eleições fossem hoje, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), lidera com larga margem e venceria em primeiro turno, revela pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (5). Ele tem 53% das intenções de voto. Em segundo lugar, surge Tarcísio Motta (PSOL) com 9%, em empate técnico com Alexandre Ramagem (PL), com 7%.

A pesquisa do Datafolha, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-06701/2024. Foram ouvidos 840 eleitores de terça (2) a quinta-feira (4). A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

Segundo informações da Folha de S.Paulo, apoiado pelo presidente Lula, Paes larga com um patamar de 28% das menções espontâneas, quando o entrevistado não recebe uma lista de pré-candidatos.

Ramagem, que é a aposta do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda é pouco conhecido do eleitorado.