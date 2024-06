Paes deve ter a palavra final para escolher seu vice, afirma Quaquá

O deputado federal e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, disse que o prefeito Eduardo Paes, tem a prevalência para escolher o vice de sua chapa na disputa para a reeleição à Prefeitura do Rio.

Segundo ele, a prioridade do PT deve ser a aliança com Eduardo Paes em 2026, quando o presidente Lula vai disputar a reeleição e o prefeito deve concorrer a governador.

Ainda de acordo com Quaquá, ocupar a vaga de vice no Rio não é mais importante para o PT do que ter um palanque amplo para Lula na disputa presidencial em 2026.

“O PT precisa entender que na política há estratégia e prioridade. Prioridade será um palanque amplo pra derrotar o bolsonarista no Rio em 26. Para Paes se comprometer em ser nosso governador em 26 dando ao Lula o palanque mais forte do Rio de Janeiro”, afirma ele, lembrando que o presidente Lula mantém relação próxima ao prefeito e defende uma solução pragmática para o caso.