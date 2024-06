Pai de atropelador que matou filho de Cissa Guimarães vai cumprir da pena em casa

Roberto Bussamra (à esquerda) foi condenado por crime de corrupção

ativa para evitar prisão do filho Rafael

A Justiça do Rio concedeu, nesta semana, uma progressão de pena para regime

aberto a Roberto Martins Bussamra, condenado por corrupção ativa no caso de

atropelamento e morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz e apresentadora Cissa

Guimarães, em 2010. O filho de Roberto, Rafael Bussamra, responsável pelo

atropelamento, seguirá preso.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), o benefício foi

concedido após manifestação favorável do Ministério Público do Rio por Bussamra

preencher, conforme a Lei de Execução Penal, os requisitos legais para a

progressão de regime, tendo cumprido um sexto de sua pena.

De acordo com a decisão, Bussamra será monitorado por tornozeleira eletrônica e

deverá ficar em casa das 22h às 6h, além de ter que permanecer em sua

residência, em tempo integral, aos sábados, domingos e feriados.

Ele também não pode sair do estado do Rio sem autorização judicial nem transferir

residência para outro estado. Bussamra deverá, também, comparecer ao juízo a

cada três meses para justificar suas atividades e assinar o boletim de frequência.