Pai de santo é suspeito de abuso sexual contra adolescente de 16 anos em Seropédica, no RJ

José Antônio Soares Penedo foi encontrado em Itaguaí

Policiais civis prenderam um pai de santo suspeito de abusar sexualmente de um adolescente de dentro de um terreiro, em Seropédica, na Baixada Fluminense. José Antônio Soares Penedo foi encontrado no Morro do Carvão, em Itaguaí, por policiais da 48ª DP (Seropédica), com o apoio da 50ª DP (Itaguaí). A Justiça determinou a prisão dele por estupro de vulnerável. A denúncia foi feita pela mãe do menino, que tem 16 anos, no fim de abril.

Segundo a denúncia, após uma festa no terreiro, na madrugada de abril deste ano, o pai de santo pediu que o adolescente dormisse lá, alegando que o menino “precisava de uma limpeza espiritual”. A mãe deixou, sem desconfiar, pois José Antônio o conhecia desde pequeno.

Na 1ª noite, o menino dormiu em um colchão no quarto do pai de santo. Já na 2ª noite, o homem o convidou para dormir na cama dele. Por volta da 1h30 de 23 de abril, o adolescente acordou com José Antônio tirando sua roupa e já colocando a boca em suas partes íntimas.

Depois disso, o pai de santo excluiu as redes sociais e sumiu. Em depoimento, o homem negou as acusações. Ele está à disposição da Justiça.