Pastor chama autismo de “visita do diabo” ao ventre das grávidas

A fala infeliz do pastor Washington Almeida ocorreu em uma igreja evangélica de Tucuruí

PARÁ – Um pastor evangélico do Pará gerou polêmica após atribuir o nascimento de bebês com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a ações demoníacas no ventre de gestantes. As falas de Washington Almeida foram proferidas durante uma pregação em uma igreja evangélica de Tucuruí (PA), em evento de comemoração dos 90 anos da Assembleia de Deus. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o pastor dizendo que “o diabo está visitando ventres”.

“As crianças hoje, de cada 100 nós temos quase que 30% de autistas, em vários graus. O que está acontecendo? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas. Daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade e a mentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos”, diz ele.

Nas redes sociais, a pregação do pastor está sendo duramente criticada. Ivan Baron, influenciador e ativista, repudiou as falas do pastor.

“Pastor de Igreja Pentecostal declara que Satanás entra no vente de mulheres grávidas e causa o autismo. Você tem noção da gravidade desse discurso? Independente da sua religião, isso aqui é CRIMINOSO e gera uma gastura imensa só de ouvir. Precisamos criminalizar as fake news!”, publicou Ivan, no X.