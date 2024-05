Pedidos por justiça no enterro de morador morto em ataque a tiros no Morro do Fubá

Cerimônia de sepultamento do corpo de Rafael da Silva/Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Sob clima de muita tristeza e revolta, o corpo de Rafael Fernandes da Silva, de 21 anos, morto após ser baleado em um ataque de criminosos no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, foi enterrado na tarde desta terça-feria (28) no Cemitério de Irajá.

Vestidos com uma camisa com uma foto da vítima, familiares e amigos clamaram por Flávio, irmão da vítima, disse que a família busca apenas justiça e que o responsável pelos disparos que acertaram o rapaz seja encontrado.

“Nós só pedimos justiça. Quem fez isso com ele, que pague. Independente de ser da pior maneira ou da fácil, mas que pague, que não fique impune. O Rio de Janeiro está entregue nas mãos dos bandidos. Não temos segurança nenhuma na nossa própria casa. Favela, há um tempo atrás, era um lugar de paz. Hoje em dia não. Essa violência, essa morte, quantos mais jovens vamos perder? Quanto mais famílias vão chorar?”, desabafou.

Rafael trabalhava como mecânico em uma oficina na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Durante o enterro, os familiares mostraram as roupas que o jovem usava no trabalho.

O rapaz foi baleado na madrugada deste domingo (26) em um ataque a de criminosos dentro do Morro do Fubá. O alvo dos tiros seria outro homem, mas Rafael acabou sendo atingido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Albert Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.