Perícia encontra manchas de vinho em BMW que atropelou recém-casado

A Polícia Civil decretou a prisão do influenciador Vitor Vieira Belarmino, considerado foragido, após atropelar e matar Fábio Toshiro, que saía da própria festa de casamento, na noite do último sábado (13), na Zona Oeste, do Rio. Nesta segunda-feira (15), a perícia encontrou manchas de vinho dentro do carro e na parte externa da BMW usada por Vitor. O motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a polícia, uma das manchas estava na porta do veículo. Fábio

Toshiro Kikuta foi atingido assim que saiu do hotel Cdesign, no Recreio dos

Bandeirantes, após deixar as malas do próprio casamento. Fábio e a mulher haviam

se casado em um sítio em Guaratiba, também na Zona Oeste do Rio. O casal saiu

da festa às 22h e seguiu para o hotel.

De acordo com familiares que estavam no Instituto Médico-Legal (IML) para a

liberação do corpo, os dois deixaram as malas no quarto do hotel e desceram para

dar uma caminhada na orla.

Imagens fortes

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Fabio Toshiro Kikuta

caminhava de mãos dadas com a esposa e foi atropelado por um carro em alta

velocidade, quando atravessava a Avenida Lúcio Costa, na orla da Praia do

Recreio dos Bandeirantes.

Uma testemunha afirmou que viu o momento do atropelamento, quando o corpo da

vítima foi projetado para dentro do carro. Segundo ela, em seguida os ocupantes

desembarcaram, retiraram o corpo do carro e colocaram na via pública, fugindo em

seguida. Por pouco, a esposa da vítima também não foi atingida.

Vítima tinha acabado de sair do hotel após deixar as malas do próprio casamento.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que realizou uma

perícia no local. Os ocupantes do carro prestaram depoimento. O carro de luxo foi

apreendido em um condomínio da Barra da Tijuca, bairro vizinho, momentos depois do acidente.

Mais de 280 mil seguidores

O influenciador tem mais de 280 mil seguidores em apenas uma rede social. Ele é

atleta de futebol freestyle, já tendo competido até em Dubai. Nas redes sociais, o

boleiro mostrava detalhes do esporte que pratica, seu dia a dia, além de exibir seus

carros de luxo, incluindo a BMW envolvida na morte da vítima.

Corpo de noivo morto atropelado na noite do casamento é enterrado; ‘Nunca fez mal a ninguém’, lamenta a noiva

O corpo de Fábio Toshiro Kikuta foi enterrado na tarde desta segunda-feira (15) no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Muito abalada, a viúva Bruna Toshiro chegou ao local às 11h40 e foi consolada por amigos e familiares. Na capela, a jovem disse que só vai ter paz na vida quando o atropelador for preso. O casal estava junto havia 6 anos. Na hora do sepultamento, ela desabafou, sob forte emoção.

“Por que você me deixou? Eu preciso de você. Você nunca fez mal a ninguém. A gente vai achar, a gente vai achar, meu amor”, lamentou.

Fábio e Bruna embarcariam para a viagem de lua de mel nesta segunda. O casal faria uma viagem estilo “mochilão” e, entre os destinos estava o Japão, país de origem da família paterna do noivo.