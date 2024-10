PL para implantar muro de concreto em Caxias vira piada entre deputados

A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou nesta terça-feira (8), uma indicação legislativa do deputado Rosenverg Reis (MDB) que acabou virando motivo de piada na Casa. A proposta prevê a implementação de muros de concreto pela cidade de Caxias.

Na prática, a indicação legislativa não tem poder de lei e cabe ao governador decidir se implantará ou não, mas alguns parlamentares não perderam tempo em ironizar o colega, que não estava presente na sessão – ironia do destino, o futuro prefeito da cidade, Netinho Reis (MDB), é sobrinho do deputado.

“Senhora presidente, isso deveria ser uma indicação simples. A senhora teve a maior dificuldade para ler a ementa. ‘Solicita ao Sr. Governador a implantação de muro de concreto pré-moldado onde houver necessidade em todo o Município de Duque de Caxias’. Ora, mas vai colocar muro de concreto nas divisas de Caxias? Muro de concreto para quê? Vai impedir as pessoas de transitarem? O projeto está com uma redação incompreensível”, disse Luiz Paulo (PSD).

Outro que pegou no pé da proposta foi Átila Nunes (PSD). Ele chegou a dizer que a ideia o fez lembrar do ex-prefeito Marcelo Crivella que prometeu implementar a blindagem nas escolas municipais.

“Era uma argamassa de blindagem que o Crivella disse que ia colocar em todas as escolas. Você se lembra disso? Teve uma menina que recebeu uma bala perdida e ele disse que ia blindar todas as escolas. (…) Ô carioca, onde é que você estava com a cabeça quando elegeu esse homem?”, ironizou.