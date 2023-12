PM prende três bandidos em Belford Roxo

Os policiais apreenderam um fuzil, granada e munições

Equipes do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam um fuzil calibre 556, granada e

munições, com três criminosos presos, após um confronto na Avenida Automóvel

Clube, na manhã desta quinta-feira (30), em Belford Roxo. Foram apreendidos agentes, capa de colete balístico e rádios de comunicação.

A corporação informou que a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT)

patrulhava a via quando foi alvo de disparos de tiros de dentro de um veículo vindo

de São João de Meriti. Os PM reagiram. Após o confronto, os criminosos que atuam

na Comunidade Trio de Ouro, em Merti, foram presos. A ocorrência policial com

todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).